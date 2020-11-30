Посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-5» готовится к стыковке с Луной

Зонду предстоит доставить пробу грунта на Землю. Это первая подобная миссия за несколько десятилетий.

Посадочный модуль зонда «Чанъэ-5» успешно отделился от орбитального блока и начал подготовку к прилунению – в подходящий момент он сядет в «Океане бурь» – крупнейшем лунном море, которое расположено на видимой стороне спутника. Это пока неисследованный район. Орбитальный блок с возвращаемым аппаратом будет ждать зонд, продолжая полет по орбите высотой примерно 200 километров. Возвращение на Землю запланировано на середину декабря. До этого времени «Чанъэ-5» должен собрать на поверхности спутника грунт, который предстоит изучить ученым. Напомню, что ракету с автоматической станцией запустили в минувший вторник с космодрома на острове Хайнань.

Китай впервые в своей истории отправил беспилотную станцию на Луну. В случае успеха «Чанъэ-5» станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке геологических образцов на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США, их станции собирали грунт в другой области Луны.

Китай активно развивает национальную космическую программу и к 2030-му году планирует отправить на Луну человека.