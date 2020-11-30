Футболист «Зенита» Артем Дзюба вернется в сборную России

В этом заверил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Дзюба, который являлся капитаном сборной России, не был включен в состав команды перед ноябрьским сбором из-за скандала после появления интимного видео с участием футболиста.
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В этом заверил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Дзюба, который являлся капитаном сборной России, не был включен в состав команды перед ноябрьским сбором из-за скандала после появления интимного видео с участием футболиста.
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