Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

Его обвиняют в госизмене.

Под стражей Сафронов находится с начала июля. В СИЗО следствие хочет его оставить еще на два месяца – до февраля следующего года. В преддверие заседания Лефортовского суда коллеги и близкие советника главы «Роскосмоса» собирали поручительства в его поддержку. Однако предыдущие подобные попытки к изменению меры пресечения не привели.

По версии ФСБ, Сафронов во время работы в газете «Коммерсантъ» был завербован представителем чешских спецслужб и затем передал Праге секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и Ближнего Востока. Источники агентства ТАСС называли в качестве предполагаемого вербовщика гражданина Чехии Мартина Лариша, который около десяти лет назад работал в Москве как журналист. Сам он подтвердил факт знакомства с Сафроновым, но отрицал работу на спецслужбы. В свою очередь, советник главы «Роскосмоса» свою вину отрицает. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Защита Сафронова отмечает, что во время работы журналистом он не имел доступа к гостайне, как и в «Роскосмосе». Помимо этого его адвокат Иван Павлов сообщал о требовании следователя раскрыть свои журналистские источники.