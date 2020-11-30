Следственный комитет требует раскрыть тайну доноров по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

Ведомство провело судебные экспертизы, чтобы установить родство, сказал агентству ТАСС адвокат обвиняемых по этому делу Игорь Трунов. По его словам, информация о действительном происхождении детей наносит вред как донорам, так и детям, и тем, кто их воспитывает сейчас.

Защита считает, что действия следствия раскроют репродуктивную тайну зачатия, рождения детей и семейную тайну, нарушив при этом неприкосновенность личной жизни, прав и законных интересов граждан. По делу арестованы семь фигурантов, один заключен под домашний арест. Несколько человек объявлены в международный розыск.