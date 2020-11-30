Посадочный модуль отстыковался от китайской автоматической станции «Чанъэ-5» перед посадкой на Луну

Сама станция тем временем вышла на круговую окололунную орбиту высотой около 200 км, говорят в космической управлении Китая. Модулю после прилунения предстоит впервые за 44 года собрать с поверхности естественного спутника образцы грунта для его последующей доставки на Землю. Зонд «Чанъэ-5» был запущен 23 ноября.

Китайская автоматическая станция состоит из четырех модулей, в том числе предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, и орбитальный аппарат, который должен вернуться на Землю. Его возвращение запланировано на середину декабря.