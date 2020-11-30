Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вновь получит капитанскую повязку сборной России по футболу

Главный тренер команды Станислав Черчесов заверил, что возвращение игрока ожидается в марте. Дзюба, который ранее уже был капитаном сборной, оказался вне состава команды перед ноябрьским сбором из-за скандала с появлением видео интимного содержания. Ранее капитанскую повязку Дзюбе вернули в «Зените».