Министерство обороны России запланировало мероприятия по подготовке к параду Победы

По словам начальника главного управления боевой подготовки генерал-полковника Ивана Бувальцева, работа ведется с учетом сложной эпидемиологической обстановки, пишет газета «Красная звезда». Даты мероприятий представитель военного ведомства не назвал. Также пока не уточняется, какие дополнительные меры будут приняты в связи с пандемией коронавируса. В этом году парад переносили с 9 мая на 24 июня.