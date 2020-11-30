Министерство обороны России запланировало мероприятия по подготовке к параду Победы

По словам начальника главного управления боевой подготовки генерал-полковника Ивана Бувальцева, работа ведется с учетом сложной эпидемиологической обстановки, пишет газета «Красная звезда». Даты мероприятий представитель военного ведомства не назвал. Также пока не уточняется, какие дополнительные меры будут приняты в связи с пандемией коронавируса. В этом году парад переносили с 9 мая на 24 июня.
2020-11-30T05:05:00+03:00
2020-11-30T04:42:50+03:00
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05:05, 30 ноября 2020
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