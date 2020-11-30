Открытие моста на остров Русский во Владивостоке отложено на неопределенный срок

Мост закрыли полторы недели назад из-за обледенения. Ранее в местной администрации планировали восстановить движение по мосту за минувшие выходные. Как передает агентство «Интерфакс», альпинисты убрали с моста более 30 тонн наледи. Также из-за мокрого снега и ледяного дождя, который прошел в Приморье в середине позапрошлой недели возникали перебои со светом и подачей тепла.