Почти сто полицейских пострадали в субботу во время акций протеста во Франции

Участники демонстраций выступили против планов принять законопроект «О глобальной безопасности». Среди прочего он запрещает фотографировать и снимать полицейских на видео. В МВД республики говорят, что только двое демонстрантов обратились с жалобой на насилие со стороны силовиков. Во время манифестаций были задержаны более 80 человек. Во многих городах они сопровождались беспорядками и стычками демонстрантов с полицией.
2020-11-30T05:05:00+03:00
2020-11-30T04:41:02+03:00
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05:05, 30 ноября 2020
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