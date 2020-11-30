Почти сто полицейских пострадали в субботу во время акций протеста во Франции

Участники демонстраций выступили против планов принять законопроект «О глобальной безопасности». Среди прочего он запрещает фотографировать и снимать полицейских на видео. В МВД республики говорят, что только двое демонстрантов обратились с жалобой на насилие со стороны силовиков. Во время манифестаций были задержаны более 80 человек. Во многих городах они сопровождались беспорядками и стычками демонстрантов с полицией.