Первый еженедельный брифинг проведут сегодня для избранного президента США Джозефа Байдена

Как сказали агентству Reuters в офисе политика, в ходе встречи Байден получит информацию от американских спецслужб. После чего он должен встретиться со своими советниками. Ранее администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа разрешила соответствующим агентствам начать подготовку к передаче власти. Сюда входят в том числе консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. Трамп в то же время отказывается признавать свое поражение.
2020-11-30T05:05:00+03:00
2020-11-30T05:26:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 30 ноября 2020
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