Первый еженедельный брифинг проведут сегодня для избранного президента США Джозефа Байдена

Как сказали агентству Reuters в офисе политика, в ходе встречи Байден получит информацию от американских спецслужб. После чего он должен встретиться со своими советниками. Ранее администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа разрешила соответствующим агентствам начать подготовку к передаче власти. Сюда входят в том числе консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. Трамп в то же время отказывается признавать свое поражение.