Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 7 км

Пепловый шельф простирается на 45 км к северу и северо-востоку, говорят в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения. В региональном управлении МЧС сказали агентству «Интерфакс», что пеплопадов в населенных пунктах региона пока не зарегистрировано. Активность проявляет и вулкан Эбеко. Он находится на одном из Курильских островов, недалеко от побережья Камчатки. По подсчетам ученых, он выбросил пепел на высоту до 3 км.