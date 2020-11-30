Российский союз промышленников и предпринимателей просит смягчить требования по снижению выбросов опасных веществ

Письмо с предложением пересмотреть методику расчета глава союза Александр Шохин направил вице-премьеру Виктории Абрамченко, пишет газета «Ведомости». Новые правила министерство природы утвердило в середине октября. Их разрабатывали после июльских указов президента о снижении выбросов опасных загрязняющих веществ. По словам источника газеты в РСПП, там считают, что подход Минприроды в этом вопросе не соответствует логике президентского указа.
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