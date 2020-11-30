Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить своим пресс-секретарем Джен Псаки

Она была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента страны Барака Обамы. Байден намерен также собрать первую команду по взаимодействию со СМИ, которая будет состоять исключительно из женщин. Тем временем действующий президент США Дональд Трамп пока отказывается признавать свое поражение на президентских выборах.