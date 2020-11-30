Ввод российской вакцины «Эпиваккорона» в гражданский оборот может начаться уже в декабре

Гендиректор центра «Вектор», где разработали препарат, Ринат Максютов сказал, что выпущено уже 35 тыс. доз вакцины. До конца года ожидается 50 тысяч. Часть из них пошла на клинические исследования уже после регистрации препарата. Еще часть пройдет проверку в учреждениях Минздрава не ранее чем через неделю.