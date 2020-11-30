Прокуратура выручила более 6 млрд рублей после продажи имущества полковника ФСБ Кирилла Черкалина

Эти деньги направили в бюджет, говорит источник агентства ТАСС. Бывшего начальника отдела в управлении «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Сотрудники надзорного ведомства говорят, что у офицера изъяли помимо недвижимости дорогостоящие автомобили и предметы роскоши. Их продали за рубежом. Легальный доход Черкалина и его близких с 2005 по 2019 год, по данным Генпрокуратуры, составил не более 55 млн рублей.