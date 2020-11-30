В Москве до середины января продлеваются ряд ограничений, которые были введены из-за коронавируса

Остается обязательным дистанционный режим работы как минимум трети сотрудников предприятий и организаций. Людям старше 65 лет и хроническим больным настоятельно рекомендуется оставаться дома. Для них по-прежнему будет недоступен льготный проезд по социальным картам. До 15 января останутся закрытыми детские клубы, кружки и другие досуговые учреждения. Учащиеся средних и старших классов остаются на дистанционном формате обучения до 6 декабря.
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