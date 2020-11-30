Почти треть россиян негативно оценивает экологическую обстановку в своем регионе

Об этом говорится в совместном исследовании ВЦИОМ, Экспертного института стратегических исследований и Исследовательского центра «Особое мнение». В основном люди жалуются на загрязнение водоемов мусором и канализационными стоками, незаконную вырубку леса, несанкционированные свалки, передает агентство «Интерфакс». В то же время только 8% готовы участвовать в протестах из-за ухудшения экологической обстановки. Примерно четверть колеблется при принятии решения. Около трети однозначно на такую акцию не пошли бы.