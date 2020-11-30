Врач аргентинского футболиста Диего Марадоны отрицает вину в смерти спортсмена

Леопольдо Луке сказал, что до самого конца боролся за жизнь пациента. Он готов сотрудничать со следствием. Луке ранее провел футболисту операцию на головном мозге. Он отрицает обвинения в том, что выписал Марадону из больницы раньше времени. Кроме того, по словам доктора, медицинские работники, которые находились в доме Марадоны, занимались его лечением от алкогольной зависимости. В их задачи не входило предотвращение сердечного приступа.

Марадона умер в минувшую среду на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Аргентинская прокуратура расследует дело об убийстве по неосторожности.