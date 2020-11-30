Во Франции судят четырех полицейских по обвинению в избиении темнокожего продюсера Мишеля Цеклера

Следствие полагает, что преступление произошло на почве расизма. Нападение на Цеклера произошло 21 ноября. Сообщалось, что он находился на улице без маски, вопреки требованиям карантинных мер. Увидев полицейскую машину, продюсер попытался скрыться в своей квартире, но сотрудники МВД сумели попасть в помещение, где, по словам потерпевшего, начали его избивать и оскорблять. Прокуратура Парижа просит поместить под стражу троих из четырех фигурантов.