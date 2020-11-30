В Гааге сегодня открывается Конференция Организации по запрещению химического оружия

Встреча пройдет на фоне отравления ведущего российского оппозиционного политика Алексея Навального. По данным специалистов Германии и ряда других европейских стран, главный критик Кремля был отравлен веществом группы «Новичок». Москва настаивает, что в анализах, которые брали у политика в России, ядов не было обнаружено. Тем временем ряд стран в преддверии конференции призвали Россию сотрудничать с Техническим секретариатом ОЗХО в расследовании обстоятельств покушения на Навального. В свою очередь российская сторона других участников организации в политизации ее деятельности.
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