Пандемия коронавируса прекратится в следующем году, считает гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов

Однако сам вирус, добавил специалист, никуда не исчезнет. Ситуация с заболеваемостью, по его словам, пойдет на спад после того, как переболеет значительное количество населения в мире, либо благодаря вакцинам будет сформирован достаточный коллективный иммунитет. В России, по мнению Максютова, необходимо привить вакциной против коронавируса хотя бы половину населения. Это позволит достичь коллективного иммунитета. Центр «Вектор» сам является разработчиком одного из препаратов.