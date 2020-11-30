Члены Организации стран-экспортеров нефти обсудят сегодня объемы добычи на следующий год

Накануне участники сделки по сокращению производства нефти не смогли договориться о том, сколько сырья потребуется миру в период второй волны коронавируса. Открытым остается вопрос, следует ли продлевать действующий уровень ограничений еще на срок до полугода, передает агентство ТАСС. Согласно весенним договоренностям, с начала следующего года ограничения по добыче должны смягчиться.