Нижегородский детский дом проверят после сообщений о том, что его воспитанников заставили готовить праздник Дня матери

В областном министерстве образования сказали местному интернет-изданию NewsNN, что комиссия собирается выслушать мнение воспитанников, сотрудников и руководства интерната. Ранее президент фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова написала у себя в социальных сетях, что воспитанников одного из детских домов заставили петь песни и участвовать в сценках, посвященных матери. Все это, по ее словам, плохо сказалось на душевном здоровье одного из воспитанников. Ефимова также утверждает, что с детьми в учреждении в целом обращаются плохо.
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