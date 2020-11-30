Нижегородский детский дом проверят после сообщений о том, что его воспитанников заставили готовить праздник Дня матери

В областном министерстве образования сказали местному интернет-изданию NewsNN, что комиссия собирается выслушать мнение воспитанников, сотрудников и руководства интерната. Ранее президент фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова написала у себя в социальных сетях, что воспитанников одного из детских домов заставили петь песни и участвовать в сценках, посвященных матери. Все это, по ее словам, плохо сказалось на душевном здоровье одного из воспитанников. Ефимова также утверждает, что с детьми в учреждении в целом обращаются плохо.