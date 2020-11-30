Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит из управляемого дистанционно оружия, передает местное агентство Fars

По его сведениям, стрельба по кортежу ученого велась из автомобиля «Ниссан», где было установлено автоматическое стрелковое оружие на дистанционном управлении. Затем иномарка была взорвана. Самих организаторов не месте не было. Покушение на человека, которого в прессе называют «отцом иранского ядерного оружия», произошло в пятницу вечером. Фахризаде скончался позже в больнице. Власти Ирана обвиняют в нападении Израиль.
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