Похолодание идет в столичный регион

Зимняя погода ожидается в Москве в среду, говорят в Гидрометцентре. Температура понизится на 5-6 градусов, но снега не ожидается. Начнет заметно повышаться давление, повысится вероятность солнечных дней, рассказали специалисты агентству ТАСС.

Вместе с этим, по данным синоптиков, в ряде регионов Северо-Западного федерального округа ожидается аномальное потепление. Температура будет превышать норму на 4-6 градуса. В регионах азиатской части России аномалии могут достигать 25 градусов.