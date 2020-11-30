Сотрудники МВД задержали фотографа, который в субботу снимал в Москве акцию против полицейского насилия

Глеба Кузнецова доставили в ОВД Китай-город, пишет интернет-издание «Медиазона». По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», фотографа отпустили около полуночи. На него составили протокол по статье о нарушении правил участия в акции.

В субботу на Манежной площади участницы группы Pussy Riot привязали скотчем с надписью «Осторожно, хрупкое» к фонарному столбу одетого в форму полицейского художника Фархада Исраффили-Гельмана. Через несколько часов после акции его задержали в мастерской, где он живет. На Исраффили-Гельмана составили протокол о нарушения правил митинга.