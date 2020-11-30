Выступления с требованиями отставки президента Александра Лукашенко не прекращаются в республике с начала августа, когда прошли президентские выборы. Оппозиция обвиняет власти в фальсификации результатов голосования.
В ноябре протестующие в белорусской столице используют новую тактику. Они собираются не в центре Минска, а на местах, выходят на т.н. «марши соседей» и уже такими колоннами идут к месту сбора.
Около 400 человек, по данным правозащитников, задержаны на воскресных акциях протеста в Белоруссии
Выступления с требованиями отставки президента Александра Лукашенко не прекращаются в республике с начала августа, когда прошли президентские выборы. Оппозиция обвиняет власти в фальсификации результатов голосования.