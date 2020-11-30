Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть сегодня вопрос о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову

Ранее об этом попросило следствие. Сафронов, который сейчас занимает пост советника главы Роскосмоса был задержан в июле по делу о государственной измене. Бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» вины не признает. Защита журналиста ранее жаловалась, что ФСБ не раскрывает детали обвинения даже адвокатам Сафронова.