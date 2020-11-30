Взрыв газа произошел в жилом доме во Всеволожске

В квартире на последнем этаже 12-этажного здания взрывной волной выбило стёкла, а также перекрытия на балконе, пишет интернет-издание «Фонтанка». По одной из версий, там взорвался газовый баллон, которым пользовались монтажники натяжных потолков. В управлении МЧС по Ленинградской области сказали агентству «Интерфакс», что пожар в квартире потушен, пострадавших и погибших нет. В то же время источник агентства говорит, что за медицинской помощью обратились пять человек, нескольких госпитализировали, среди пострадавших есть дети.
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