Взрыв газа произошел в жилом доме во Всеволожске

В квартире на последнем этаже 12-этажного здания взрывной волной выбило стёкла, а также перекрытия на балконе, пишет интернет-издание «Фонтанка». По одной из версий, там взорвался газовый баллон, которым пользовались монтажники натяжных потолков. В управлении МЧС по Ленинградской области сказали агентству «Интерфакс», что пожар в квартире потушен, пострадавших и погибших нет. В то же время источник агентства говорит, что за медицинской помощью обратились пять человек, нескольких госпитализировали, среди пострадавших есть дети.