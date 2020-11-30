Ученики в ряде российских регионов возвращаются в школу

В Воронежском департаменте образования отметили, что заболеваемость коронавирусом в учебных заведениях региона снижаются и это следствие совместных усилий учителей и родителей. Все это стало основанием для того, чтобы дети снова могли сесть за парты. В школе они не были с 9 ноября. В Свердловской области хорошие новости сообщил сам губернатор Евгений Кувайшев. Речь идет только о старшеклассниках, поскольку школьники до пятого класса не переставали ходить на уроки. Губернатор Оренбургской области Денис Пасслер объявил о продолжении поэтапного возвращения. Пока оно касается небольших школ и единственных классов в параллели. В Забайкалье старшеклассники выйдут с карантина первыми и только потом их младшие однокашники, а в Хакассии за парты сядут лишь ученики школ, где болеет не более 3 процентов учителей и детей.

Между тем, санитарные меры будет действовать в школах и после того, как обучение возобновится по всей стране. Роспотребнадзор предлагает продлить их до конца 2022 года.