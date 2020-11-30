В Гааге начинается конференция государств-участников Организации по запрещению химического оружия

Одной из главных тем в рамках 25-й по счету сессии, как ожидается, станет ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального. Эксперты ОЗХО ранее пришли к выводу, что политик был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок». Тем самым они подтвердили результаты исследований лаборатория в Германии, Франции и Швеции. При этом в докладе отмечалось, что само вещество в список запрещенных не внесено, однако сходно по своим характеристикам с другими химикатами из группы.

В преддверие конференции ОЗХО в Евросоюзе вновь призвали Москву пролить свет на произошедшее с Навальным, а также сотрудничать с организацией. В Брюсселе считают отравление политика попыткой убийства на территории России.

В Кремле отрицают не только свою причастность к ситуации с оппозиционером, но и факт его отравления. Уголовное дело в России по этому поводу до сих пор не возбуждено. Помимо этого, в МИДе утверждали, что из закрытого доклада ОЗХО по требованию Германии изъяли ключевые сведения о веществе, которое, согласно документу, обнаружили в крови Навального.

Российскую делегацию на конференции ОЗХО возглавит. замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев. Также в нее войдут представители Минобороны и МИДа.