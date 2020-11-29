5 человек пострадали в результате взрыва балона в многоквартирном доме во Всеволожске.

Как сообщил ИФ информированный источник, по предварительным данным, в ряде квартир, расположенных на этажах с 10 по 12, повреждены потолки и несущие стены. В больницу доставлены двое несовершеннолетних, погибших в результате взрыва нет.
2020-11-29T23:51:30+03:00
2020-11-29T23:51:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:51, 29 ноября 2020
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