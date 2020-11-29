Рабочие рисовых полей на северо-востоке Нигерии подверглись нападению боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (деятельность запрещена на территории России). Вооруженные люди приехали на мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу. Погибли по меньшей мере 110 фермеров, десятки были ранены. Как передает Франс-пресс, координатор гуманитарной помощи ООН в Нигерии Эдвард Каллон назвал нападение чудовищным и безжалостным.