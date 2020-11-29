Рабочие рисовых полей на северо-востоке Нигерии подверглись нападению боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (деятельность запрещена на территории России). Вооруженные люди приехали на мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу. Погибли по меньшей мере 110 фермеров, десятки были ранены. Как передает Франс-пресс, координатор гуманитарной помощи ООН в Нигерии Эдвард Каллон назвал нападение чудовищным и безжалостным.
2020-11-29T23:06:53+03:00
2020-11-29T23:06:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2750004-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:06, 29 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Зачем спорить с Сергеем Карагановым или почему официальная социальная наука бесплодна? Похоже, автор не догадывается и ни на минуту не задумывается над тем, что на самом деле нам необходимо, наконец, начать преодолевать тяжелейший, советско-постсоветский недуг, что наши болезни как раз порождены противоестественной агрессивностью…