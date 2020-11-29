Прокуратура Парижа потребовала поместить под стражу полицейских, участвовавших в избиении темнокожего продюсера

Прокуратура Парижа потребовала поместить под стражу трех из четырех полицейских, участвовавших в избиении темнокожего продюсера Мишеля Цеклера. Инцидент с ним произошел 21 ноября, когда он в нарушение санитарных норм гулял без маски. Увидев полицейскую машину, он попытался скрыться от правоохранителей в своей квартире, чтобы избежать штрафа. Полицейские последовали за ним и, по словам потерпевшего, стали его его избивать и оскорблять. После этого инцидента продюсер подал жалобу на действия полицейских, обвинив их в «применении чрезмерного насилия» и «оскорблениях расового характера».

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил избиение полицейскими темнокожего француза.