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23:04, 29 ноября 2020

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение по делу о смерти Диего Марадоны его личному врачу

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение по делу о смерти Диего Марадоны его личному врачу. 39-летний Леопольдо Луке подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении знаменитого футболиста без присмотра. Расследование начато по заявлению дочерей Марадоны, усомнившихся в действиях и квалификации Луке, который своей вины не признаёт. Аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.



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