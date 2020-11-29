Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение по делу о смерти Диего Марадоны его личному врачу. 39-летний Леопольдо Луке подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении знаменитого футболиста без присмотра. Расследование начато по заявлению дочерей Марадоны, усомнившихся в действиях и квалификации Луке, который своей вины не признаёт. Аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.