Профильная комиссия Ирана утвердила законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана

Профильная комиссия нацбезопасности парламента Ирана утвердила законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана до оружейного уровня. Законопроект отправлен в президиум Меджлиса и будет рассмотрен иранскими парламентариями во вторник или среду. Решение было принято на фоне покушения в пятницу на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называют «отцом иранской ядерной программы».

В случае принятия закон обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что убийство ученого не останется без ответа.