Профильная комиссия нацбезопасности парламента Ирана утвердила законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана до оружейного уровня. Законопроект отправлен в президиум Меджлиса и будет рассмотрен иранскими парламентариями во вторник или среду. Решение было принято на фоне покушения в пятницу на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называют «отцом иранской ядерной программы».
В случае принятия закон обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что убийство ученого не останется без ответа.
Профильная комиссия Ирана утвердила законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана
Профильная комиссия нацбезопасности парламента Ирана утвердила законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана до оружейного уровня. Законопроект отправлен в президиум Меджлиса и будет рассмотрен иранскими парламентариями во вторник или среду. Решение было принято на фоне покушения в пятницу на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называют «отцом иранской ядерной программы».