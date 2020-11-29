Сорок человек эвакуированы из многоэтажки во Всеволожске (Ленинградская область). Там, по предварительным сведениям «Интерфакса», взорвался газовый баллон. Разрушение перегородок наблюдается в трех квартирах. Информации о пострадавших пока нет.