Сорок человек эвакуированы из многоэтажки во Всеволожске (Ленинградская область). Там, по предварительным сведениям «Интерфакса», взорвался газовый баллон. Разрушение перегородок наблюдается в трех квартирах. Информации о пострадавших пока нет.
2020-11-29T23:03:07+03:00
2020-11-29T23:03:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 29 ноября 2020
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