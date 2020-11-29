Около 350 человек задержаны силовиками по всей Белоруссии на очередной протестной акции

Около 350 человек задержаны силовиками по всей Белоруссии на очередной воскресной протестной акции, на этот раз получившей название «Марш соседей». По данным правозащитного центра «Весна», основная часть задержаний пришлась на Минск. Минская милиция сообщила о 250 задержанных. Протесты против итогов президентских выборов, согласно которым главой государства в шестой раз стал Александр Лукашенко, не прекращаются в Белоруссии с 9 августа. Наиболее массовые акции проходят по воскресеньям.
2020-11-29T23:01:51+03:00
2020-11-29T23:04:54+03:00
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23:01, 29 ноября 2020
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