Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в федеральном телеэфире пообещал, что Артем Дзюба вернется в национальную команду. 8 ноября Черчесов исключил нападающего из заявки национальной команды на ноябрьские матчи из-за интимного видео, попавшего в соцсети.