Казанский «Рубин» на своем поле со счетом 1:0 сегодня переиграл московских армейцев в матче 16 тура РПЛ. Таким образом у ЦСКА осталось 32 очка. Столько же после матча с «Арсеналом» и у «Зенита». «Урал», забив один мяч, в Екатеринбурге обыграл «Сочи». В битве двух аутсайдеров «Уфа» разгромила «Тамбов» — 4:0, что не позволило ей уйти из зоны вылета. И уже в конце игрового дня «Спартак» всухую обыграл «Ротор» — 2:0. Таким образом красно-белые, вместе с питерцами и армейцами, возглавили турнирную таблицу РПЛ. Хотя «Зенит» чуть впереди по разнице забитых и пропущенных мячей.
2020-11-29T22:08:37+03:00
2020-11-29T22:08:37+03:00
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22:08, 29 ноября 2020
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