Трамп: Республиканцы располагают большим количеством доказательств о фальсификациях на выборах

Республиканцы располагают большим количеством доказательств о фальсификациях на прошедших в США всеобщих выборах, но суды отказываются их принимать. С таким утверждением выступил действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп назвал президентские выборы «тотальным мошенничеством» и допустил, что ФБР и Министерство юстиции могут быть причастны к этому.