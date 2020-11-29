Профильная комиссия парламента Ирана утвердила проект о повышении уровня обогащения урана

Комиссия национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана утвердила законопроект, который должен обязать правительство нарастить степень обогащения урана. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель комиссии Абольфазль Амуйи. «После утверждения положений [проекта] комиссией он будет направлен в президиум Меджлиса», — цитирует его агентство ИКАНА. По словам Амуйи, «[законопроект] будет рассмотрен в ходе открытого заседания [парламента] во вторник или среду». Ранее в воскресенье Меджлис проголосовал за ускорение рассмотрения этого законопроекта. Решение было принято на фоне сообщения об убийстве в пятницу физика ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, — напоминает ТАСС.