Профильная комиссия парламента Ирана утвердила проект о повышении уровня обогащения урана

Комиссия национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана утвердила законопроект, который должен обязать правительство нарастить степень обогащения урана. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель комиссии Абольфазль Амуйи. «После утверждения положений [проекта] комиссией он будет направлен в президиум Меджлиса», — цитирует его агентство ИКАНА. По словам Амуйи, «[законопроект] будет рассмотрен в ходе открытого заседания [парламента] во вторник или среду». Ранее в воскресенье Меджлис проголосовал за ускорение рассмотрения этого законопроекта. Решение было принято на фоне сообщения об убийстве в пятницу физика ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, — напоминает ТАСС.
2020-11-29T22:04:49+03:00
2020-11-29T22:04:49+03:00
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22:04, 29 ноября 2020
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