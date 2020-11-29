Министерство информации Ирана сообщает, что разведка получила информацию об организаторах убийства Мохсена Фахризаде

Министерство информации Ирана сообщает, что разведка страны получила информацию об организаторах убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как передает агентство Fars, эти сведения будут обнародованы позже. Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявлял, что в покушении на ученого, которого называли «отцом иранской ядерной программы», прослеживается израильский след. Между тем, как выяснило агентство, нападение на Фахризаде длилось всего три минуты, при этом никого, кроме охраны и самого ученого, на месте не было. Физик-ядерщик был убит из «дистанционно управляемого» оружия, когда вышел из своего бронированного автомобиля. Стрельбу вели из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах от машины ученого, а после нападения взорвался. Физик был смертельно ранен в бок и в спину. Владелец автомобиля установлен, однако, как выяснилось, он беспрепятственно покинул страну через двое суток после покушения.
2020-11-29T22:04:04+03:00
2020-11-29T22:04:04+03:00
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22:04, 29 ноября 2020
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