Победительницей детского Евровидения стала представительница Франции Валентина Тронель.

Российская участница Софья Феськова заняла 10-е место.
2020-11-29T21:09:25+03:00
2020-11-29T21:09:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:09, 29 ноября 2020
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