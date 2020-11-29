Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа ЧМ «Ф--1» Гран-при Бахрейна. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье — его партнер по команде таец Александер Албон. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 11-м.

Сегодняшнюю гонку не смогли завершить трое пилотов. На первом круге после столкновения с Квятом французский пилот «Хааса» Ромен Грожан влетел в стену, его болид развалился на две части, а затем взорвался. Гонка была приостановлена, а француз госпитализирован. Сразу после возобновления гонки болид канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла перевернулся и вылетел на обочину. За два круга до финиша его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, идущий на тот момент третьим, сошел с дистанции из-за загоревшегося мотора. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря.