Дональд Трамп выступил с новыми обвинениями по поводу прошедших в стране президентских выборов, победу на которых СМИ отдали демократу Джо Байдену. По словам Трампа, республиканцы располагают доказательствами массовых фальсификаций и мошенничества на выборах, однако суды отказывают их рассматривать. Глава Белого дома также не исключил, что к нарушениям могли приложить руку ФБР и Минюст. То, что случилось на выборах, Трамп назвал тотальным мошенничеством.