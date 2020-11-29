Нападение на «отца ядерной программы» Ирана Мохсена Фахризаде длилось всего три минуты, при этом никого, кроме охраны и самого ученого, на месте не было. Такие детали покушения выяснило иранское новостное агентство Fars. По его данным, физик-ядерщик был убит из «дистанционно управляемого» оружия, когда вышел из своего бронированного автомобиля. Машина ученого подверглась обстрелу, но звуки пуль он принял за «проблемы с двигателем» и поэтому вышел, тогда как один из автомобилей охраны немного отстал от него. Стрельбу вели из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах от машины Фахризаде, а после нападения взорвался. Физик был ранен в бок и в спину, из-за чего у него был поврежден спиной мозг. При этом несколько пуль попали в телохранителя физика. Владелец автомобиля был установлен, однако он беспрепятственно покинул страну через двое суток после покушения.
2020-11-29T21:02:43+03:00
2020-11-29T21:02:43+03:00
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21:02, 29 ноября 2020
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