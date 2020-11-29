Гендиректор научного центра «Вектор» считает, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году

Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов считает, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году. По его словам, которые цитирует ТАСС, вирус сохранится, но сама эпидемия уйдет. Ввод в гражданский оборот вакцины от COVID-19 центра «Вектор» Максютов пообещал после 7-8 декабря. Максютов уточнил, что пандемия закончится, как только будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, но для этого нужно привить около половины населения.