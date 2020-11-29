Серьезное ДТП с двумя грузовиками произошло в Самарской области. По данным МЧС, многотонная фура и грузовая «Газель» столкнулись в лоб на трассе М-5 «Урал». От удара фуры загорелись, что привело к гибели трёх человек, ехавших в «Газели». Водитель фуры получил сильные ожоги и был госпитализирован. Транспортные средства выгорели до основания. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
2020-11-29T20:35:02+03:00
2020-11-29T20:35:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749968-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:35, 29 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Зачем спорить с Сергеем Карагановым или почему официальная социальная наука бесплодна? Похоже, автор не догадывается и ни на минуту не задумывается над тем, что на самом деле нам необходимо, наконец, начать преодолевать тяжелейший, советско-постсоветский недуг, что наши болезни как раз порождены противоестественной агрессивностью…