Серьезное ДТП с двумя грузовиками произошло в Самарской области. По данным МЧС, многотонная фура и грузовая «Газель» столкнулись в лоб на трассе М-5 «Урал». От удара фуры загорелись, что привело к гибели трёх человек, ехавших в «Газели». Водитель фуры получил сильные ожоги и был госпитализирован. Транспортные средства выгорели до основания. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.