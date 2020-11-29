С начала пандемии COVID-19, по данным Оперативного штаба, в России заболели свыше 2,26 млн челове

С начала пандемии COVID-19, по данным Оперативного штаба, в России заболели свыше 2,26 млн человек. Суточный прирост составил почти 27 тысяч. Всего в стране от коронавируса умерли более 39,5 тысячи пациентов – на 459 больше, чем вчера.